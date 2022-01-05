“المرور” يوضح ضوابط تصميم شعارات اللوحات المميزة للمركبات بناء على طلب ورغبة مالكيها

تضمن مشروع النظام الخاص بالشعارات المميزة للوحات المركبات، التي تعتزم الإدارة العامة للمرور البدء في تصميمها، العديد من الضوابط والشروط لتلك اللوحات.
ويكفل مشروع النظام لملاك السيارات اختيار الشعار المناسب للوحة، وفق الضوابط التي تنص على ألا يؤثر الشعار على بيانات لوحة المركبة، وألا يكون ذا دلالة تخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو ينافي الآداب العامة، أو يخل بالسلم الاجتماعي، أو ذا دلالة قبلية أو عنصرية، أو ينشر التعصب والكراهية ، وألا يخالف أنظمة الملكية الفكرية أو أي نظام أو تشريع.
ويتضمن المشروع، أن تتولى الإدارة العامة للمرور تصميم الشعار، والتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة وفق ما تقضي به الأنظمة، وأن يتم اعتماد التصميم من قبل وزير الداخلية، ويوضع الشعار بعد دفع الرسوم المقررة على لوحتي المركبة ويتم التأشير في سجل المركبة بذلك. وفق “أخبار 24”.
وتأتي هذه الخطوة بعد الاطلاع على التجارب الرائدة عالميًا في هذا المجال واستعراض تجارب 3 دول هي: (الولايات المتحدة الأميركية، وأستراليا، وكندا)، حيث سيتم إضافة مادة في اللائحة التنفيذية لنظام المرور تتعلق بآلية تصميم تلك الشعارات المميزة.