يُشاهد بالعين المجردة.. اقتران القمر بكوكب المشتري مساء اليوم

يُرصد بسماء الوطن العربي بعد غروب شمس اليوم (الخميس) وبداية الليل، اقتران القمر بكوكب المشتري في منظر يمكن مشاهدته بسهولة بالعين المجردة.
وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، أن وجود القمر قرب المشتري يقصد به على قبة السماء فقط، فهما ليسا قريبين من بعضهما البعض في الفضاء، فالقمر يبعد عنا حوالي 371,000 كيلومتر فقط في حين أن المشتري يبعد حوالي 747 مليون كيلومتر في الوقت الحالي.
وأشار إلى أن كوكب المشتري يعتبر رابع ألمع جسم في قبة السماء بعد الشمس والقمر والزهرة، وسيظهر كنقطة بيضاء ساطعة للراصد بالعين المجردة، وعند رصده من خلال المنظار أو تلسكوب صغير سيشاهد قرص الكوكب وحوله أقماره الأربعة الكبيرة التي تعرف باسم ” أقمار غاليليو “. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أنه بمراقبة موقع القمر في نفس الوقت كل يوم سيلاحظ بأن حركته تكون نحو الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب في دائرة البروج، ففي كل ساعة يقطع القمر حوالي نصف درجة نحو الشرق، ولذلك يوم غد (الجمعة) سيلاحظ أن القمر قد ابتعد عن المشتري مندفعًا نحو الشرق وهي حركته الطبيعية في مداره حول الأرض.