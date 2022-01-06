أخصائي يفسر سبب ارتفاع معدل الشراء في بداية جائحة “كورونا”.. ومتى يصبح الشخص مدمناً للتسوق

فسر الأخصائي النفسي عبدالله الجطيلي سبب ارتفاع معدلات الشراء مع بدء تطبيق منع التجول في بداية جائحة كورونا، ومتى يصبح الشخص مدمناً للتسوق.
وقال الجطيلي إن ارتفاع نسبة الشراء مع بدء تطبيق منع التجول له جانب عاطفي، حيث كان أغلب الناس قلقين وبحثوا من خلال الشراء عن أشياء تعطيهم قدراً من السعادة والرضا.
وأضاف في لقائه ببرنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، إن هناك فرقاً بين سلوك الشراء الاندفاعي وإدمان التسوق، مبيناً أن سلوك الشراء الاندفاعي موجود لدى الجميع بنسب مختلفة.
وأوضح أن الشراء الاندفاعي قد يصل لمرحلة عالية تصل لمرحلة التسوق القهري أو إدمان التسوق، حيث يصبح الشخص غير قادر على مقاومة الرغبة في الشراء وهنا يصبح بحاجة للمساعدة للتخلص من ذلك الإدمان. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن هذا النوع من الإدمان ليس له تشخيص حالياً عند الأخصائيين والأطباء النفسيين لأنه نوع جديد، ولا تزال الأبحاث حوله جارية حتى الآن.
كيف أعرف أنني تحولت من سلوك الشراء العادي إلى الهوس وإدمان التسوق؟ .. عبدالله الجطيلي.. أخصائي نفسي يجيب@ab_psy#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/CwOvLHP7zv
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) January 5, 2022