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جديد المحليات > “الأرصاد”: غبار وأتربة على المدينة والشرقية وأمطار بمكة وعدة مناطق خلال الساعات المقبلة
06/01/2022   11:02 ص

“الأرصاد”: غبار وأتربة على المدينة والشرقية وأمطار بمكة وعدة مناطق خلال الساعات المقبلة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم (الخميس)، عدة تنبيهات متقدمة عن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة، على عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المركز أن أجزاءً من مناطق مكة المكرمة والباحة وجازان وعسير، ستشهد أمطاراً رعدية مع نشاط في الرياح السطحية يسبب تدنياً في مدى الرؤية، بدءاً من الساعة الـ 12 ظهراً وحتى الساعة السابعة مساءً.

وأضاف أن أجزاءً من منطقتي المدينة المنورة والشرقية ستشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة يصاحبها تدنٍ في مدى الرؤية، بدءاً من الساعة السادسة صباحاً وحتى السادسة مساءً، مشيراً إلى أن الحالة ذاتها ستشهدها مدينتا ثول ورابغ بمنطقة مكة المكرمة. وفق “أخبار 24”.

“الأرصاد”: غبار وأتربة على المدينة والشرقية وأمطار بمكة وعدة مناطق خلال الساعات المقبلة

جديد المحليات
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