شاهد.. “الهجانة السُّلطانية العمانية” تقدِّم عروضاً متنوعة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

قدمت الهجانة السُّلطانية العمانية، خلال مشاركتها أمس (الأربعاء) في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل السادس، العديد من الفقرات الاستعراضية التي تفاعل معها الحضور.
وتضمنت الفقرات استعراضاً لعدد من المهارات على ظهور الإبل، واستعراض عربات “السلكي” التي تجرها الإبل، وركض العرضة، إلى جانب أداء فن “الهمبل”، واستعراضًا موسيقيًّا.
ونظّمت الهجانة السُّلطانية معرضًا مصاحبًا ضمن فعاليات المهرجان، تضمن صورًا وعروضاً مرئية تعريفية عن سباقات الهجن، ومسابقات المزاينة، والمحالبة، وكأس جلالة السُّلطان لسباقات الهجن، وصورًا لاستعراض مهارات التعامل مع الإبل، والفنون التقليدية المرتبطة بالإبل، بالإضافة إلى عرض زانة الإبل التي تتميز بها سلطنة عُمان.
مشاهد من عروض #الهجانة_السلطانية والمعرض المصاحب خلال مشاركتها اليوم في #مهرجان_الملك_عبدالعزيز_للإبل6 بالمملكة العربية السعودية.
#حنا_بدو | #نادي_الإبل @CamelClub pic.twitter.com/B6a1EM5hBk
— الهجانة السلطانية – سلطنة عُمان (@rcc_media_oman) January 5, 2022
وفق “أخبار 24”.