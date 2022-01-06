“الحصيني” يوضح تفاصيل حالة الطقس خلال إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني

أوضح الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، تفاصيل الأحوال المناخية خلال إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، والتي تبدأ بنهاية الدوام المدرسي اليوم (الخميس).
وقال الحصيني إن النماذج العددية للطقس تشير إلى أن الأجواء المتوقعة خلال إجازة الطلاب ستكون باردة ليلاً وباردة جداً فجراً، ومعتدلة نهاراً بدءاً من اليوم وحتى يوم الأحد المقبل، منوهاً إلى أنه سيطرأ اليوم ارتفاع تدريجي في الحرارة حتى نهاية الأسبوع، يتراوح ما بين 3 إلى 6 درجات مئوية، فتصبح الأجواء معتدلة نهاراً باردة فجراً على معظم المناطق.
وأشار إلى أن الأجواء ستكون خلال تلك الأيام مائلة للحرارة نهاراً لطيفة ليلاً على مكة المكرمة، وسواحل البحر الأحمر خاصة الوسطى والجنوبية منه، مبيناً أن الرياح في معظمها ستكون من خفيفة إلى متوسطة السرعة على معظم المناطق، حتى يوم الإثنين المقبل. وفق “أخبار 24”.
ونوه إلى أن نماذج الطقس تشير إلى بدء حالة جوية ممطرة يوم الإثنين على أجزاء من جنوب وغرب وشمال ووسط وشرق المملكة، والبداية من المناطق الغربية بشقيها الشمالي والجنوبي ثم الأوسط، موضحاً أن الحالة الممطرة ستنتقل بعدها للمناطق الشمالية ثم الوسطى ثم الشرقية، وسيكون هناك رياح نشطة على أجزاء من تلك المناطق.