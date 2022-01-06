“شؤون الحرمين” تخصص 34 مساراً للمعتمرين بصحن المطاف

خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة التفويج وإدارة الحشود، 34 مساراً خاصاً بالمعتمرين في صحن المطاف بالمسجد الحرام، تزامناً مع عودة الإجراءات الاحترازية.
وأوضح مدير إدارة تخطيط الحشود ومدير إدارة تفويج المعتمرين المهندس أيمن مصطفى فلبمان، أنه تم وضع الخطط اللازمة لتفويج المعتمرين والمصلين بأوقاتهم، وتجهيز مواقع الصلاة بملصقات التباعد الجسدي.
وأكد أن وكالة التفويج وإدارة الحشود ملتزمة بتطبيق معايير الجودة والسلامة لقاصدي المسجد الحرام، مشدداً على ضرورة التقيد بمسافة التباعد الجسدي، وارتداء الكمامات الطبية للمعتمرين والمصلين. وفق “أخبار 24”.