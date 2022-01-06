اليوم.. العرض الأول لمسرحية “ابن بطوطة” في بلدة العلا القديمة

تشهد مدينة العلا اليوم (الخميس)، العرض الأول لمسرحية “ابن بطوطة”، وذلك في بلدة العلا القديمة، ضمن فعاليات مهرجان “شتاء طنطورة”.
وتستعرض المسرحية جوانب من الرحلة التي قام بها الرحالة العربي الشهير إلى أرض الحضارات، وستروي تفاصيلها التي حدثت قبل مئات السنين، ويوثّق الراوي قصص الأشخاص الذين التقي بهم ابن بطوطة، وكرم ضيافتهم، وحسن استقبالهم له.
يذكر أن العلا على مر الزمن رحّبت بالعديد من الرحالة المسافرين عبر واحتها على الطرق التجارية القديمة في شبه الجزيرة العربية، وكان جمال طبيعتها ومحبة أهلها مصدر إلهام الشعراء والفنانين من مختلف العصور. وفق “أخبار 24”.