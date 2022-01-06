نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المناطق > اليوم.. العرض الأول لمسرحية “ابن بطوطة” في بلدة العلا القديمة
06/01/2022   12:41 م

اليوم.. العرض الأول لمسرحية “ابن بطوطة” في بلدة العلا القديمة

+ = -
560

تشهد مدينة العلا اليوم (الخميس)، العرض الأول لمسرحية “ابن بطوطة”، وذلك في بلدة العلا القديمة، ضمن فعاليات مهرجان “شتاء طنطورة”.

وتستعرض المسرحية جوانب من الرحلة التي قام بها الرحالة العربي الشهير إلى أرض الحضارات، وستروي تفاصيلها التي حدثت قبل مئات السنين، ويوثّق الراوي قصص الأشخاص الذين التقي بهم ابن بطوطة، وكرم ضيافتهم، وحسن استقبالهم له.

يذكر أن العلا على مر الزمن رحّبت بالعديد من الرحالة المسافرين عبر واحتها على الطرق التجارية القديمة في شبه الجزيرة العربية، وكان جمال طبيعتها ومحبة أهلها مصدر إلهام الشعراء والفنانين من مختلف العصور. وفق “أخبار 24”.

اليوم.. العرض الأول لمسرحية “ابن بطوطة” في بلدة العلا القديمة

جديد المناطق
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885192698.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.