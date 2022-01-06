“الهلال Vs الفيصلي”.. من ينجح في خطف لقب النسخة الثامنة من كأس السوبر السعودي؟

يتنافس فريقَا الهلال والفيصلي على لقب النسخة الثامنة من كأس السوبر السعودي، عندما يلتقيان الخميس، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.
ويسعى الهلال للقبه الثالث في كأس السوبر بعد الأول الذي حققه عام 2015 بفوزه على النصر بهدف دون مقابل في اللقاء الذي أُقيم بالعاصمة البريطانية لندن على ملعب لوفتس رود، فيما كان لقبه الثاني عام 2018 من أمام الاتحاد بطل “كأس الملك” آنذاك على ذات الملعب في لندن بنتيجة (2-1).
ويطمح فريق الفيصلي لتسجيل اسمه في السجل الشرفي لأبطال السوبر للمرة الأولى بعد تحقيقهم كأس الملك العام الماضي من أمام التعاون بنتيجة (3-2).
وتم اعتماد السوبر السعودي بشكل رسمي العام 2013، من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم ليجمع في قمته الفريق المتوَّج بلقب الدوري والفريق الحاصل على كأس الملك، إذ جمعت النسخة الأولى للمسابقة فريقَي الفتح “بطل الدوري” والاتحاد “بطل كأس الملك” على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع في مكة المكرمة، وتمكن الفتح من تحقيق اللقب بفوزه (3-2). وفق “أخبار 24”.
ونال الشباب “بطل كأس الملك” لقب النسخة الثانية التي أُقيمت عام 2014 بفوزه بركلات الترجيح (4-3) على النصر “بطل الدوري” بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي (1-1) في اللقاء الذي أُقيم على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.
وشهدت نسخة البطولة لعام 2015، حدثاً هو الأول من نوعه في تاريخ الكرة السعودية بإقامة المباراة خارج المملكة وتحديداً في العاصمة البريطانية لندن بين النصر (بطل الدوري) والهلال (بطل كأس الملك) وذلك على ملعب (لوفتس روود)، وتُوِّج الهلال باللقب بالفوز بهدف دون مقابل.
وعادت لندن لتستضيف السوبر الثاني على التوالي، وذلك في العام 2016، وتحديداً ملعب (كرافن كوتيغ)، وجمعت فريقَي الأهلي (بطل الدوري والكأس) والهلال (بطل كأس ولي العهد)، وانتهت بتتويج الأهلي بلقبه الأول في المسابقة بفوزه بركلات الترجيح (4-3) بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي (1-1).
واستمرت إقامة البطولة في لندن في العام 2018، وجمعت بين فريقي الهلال (بطل الدوري) ونظيره الاتحاد (بطل كأس الملك) على ملعب “لوفتس روود”، وتمكن الهلال من تحقيق اللقب الثاني له بفوزه (2-1).
وسجل فريق النصر “بطل الدوري” اسمه ضمن الفرق الفائزة باللقب بالتتويج على حساب التعاون “بطل كأس الملك” بنتيجة (5-4) بركلات الترجيح بعد التعادل الإيجابي (1-1) في نسخة العام 2019، التي عادت إلى المملكة، وأُقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة.
وعاد النصر “وصيف الدوري والكأس”، ليحقق لقبه الثاني على التوالي في المسابقة بتتويجه بلقب النسخة الماضية العام 2020، بعد الفوز على الهلال “بطل الدوري والكأس” بنتيجة (3-0) في المباراة التي أُقيمت على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، ليكون النصر والهلال الأكثر تتويجاً باللقب بواقع لقبين لكل منهما، مقابل لقب واحد لكل من الفتح والشباب والأهلي.