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رياضة > نادي “الفتح” المغربي يُعلن انتقال لاعبه لصفوف “الحزم”
06/01/2022   12:41 م

نادي “الفتح” المغربي يُعلن انتقال لاعبه لصفوف “الحزم”

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أعلن نادي الفتح الرياضي المغربي، عن توصله لاتفاق مع نادي الحزم بانتقال اللاعب نوفل الزرهوني لصفوف الأخير بشكل نهائي.

وأشار نادي الفتح الرياضي، عبر بيان رسمي صادر أمس (الأربعاء)، إلى أنه تم توقيع عقد اللاعب نوفل الزرهوني بصورة رسمية مباشرة بعد اجتيازه الفحوصات الطبية.

وأتم النادي المغربي بيانه بالتنويه إلى أن مدة تعاقد الحزم مع الزرهوني ستكون لمدة سنة ونصف. وفق “أخبار 24”.

نادي “الفتح” المغربي يُعلن انتقال لاعبه لصفوف “الحزم”

رياضة
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