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رياضة > رسميًا.. “الأهلي” يُقيل الرئيس التنفيذي لناديه
06/01/2022   12:41 م

رسميًا.. “الأهلي” يُقيل الرئيس التنفيذي لناديه

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أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي، إقالة الرئيس التنفيذي لناديه، رأفت عبدالجواد وتكليف نائب مجلس الإدارة محمد الديني خلال الفترة المقبلة بعدما باشر مهامه الوظيفية في منصبه الجديد، خلال الفترة الماضية.

وأشار رئيس النادي الأهلي، ماجد النفيعي، عبر بيان رسمي صادر أمس (الأربعاء)، إلى أن قرار تكليف نائبه جاء ضمن مساعي النادي للعمل وفق استراتيجية التطوير التي تنتهجها وزارة الرياضة.

وأتم النفيعي، بيانه بالتنويه إلى أن القرار يأتي للارتقاء بكافة إدارات وقطاعات النادي وتطوير منظومة الحوكمة فيها ودعم مسيرة ألعاب الأهلي خلال الفترة القادمة. وفق “أخبار 24”.

رسميًا.. “الأهلي” يُقيل الرئيس التنفيذي لناديه

رياضة
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