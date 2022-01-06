مسؤول بالاتحاد: لدينا 4 شركات رعاية .. وقريبًا سنحصل على شهادة الكفاءة المالية

قال الرئيس التنفيذي لنادي الاتحاد، عبدالوهاب عابد، إن هناك 4 شركات رعاية للنادي، وبعضها يقدم خدمات، لكنها ليست على قميص الفريق.
وأكد “عابد”، خلال حديثه في “برنامج أكشن مع وليد” المذاع على قناة “mbc أكشن”، أن النادي سدد جزءًا كبيرًا من الديون المستحقة عليه، وسيكون قريبًا جدًا من الحصول على شهادة الكفاءة المالية.
وأضاف أن النادي يواصل حاليًا تسديد باقي الالتزامات المالية المستحقة عليه، مؤكدًا أن الإدارة تعتزم سداد الديوان في أسرع وقت ممكن للحصول على شهادة الكفاءة المالية. وفق “أخبار 24”.
عبدالوهاب عابد- الرئيس التنفيذي لنادي #الاتحاد: نملك حاليًا 4 شركات رعاية للنادي وبعضهم يقدمون خدمات لكنهم ليسوا على قميص الفريق .. سددنا جزء كبير من الديون وقريبون جدا من الحصول على شهادة الكفاءة المالية
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— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) January 5, 2022