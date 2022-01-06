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رياضة > مسؤول بالاتحاد: لدينا 4 شركات رعاية .. وقريبًا سنحصل على شهادة الكفاءة المالية
06/01/2022   12:41 م

مسؤول بالاتحاد: لدينا 4 شركات رعاية .. وقريبًا سنحصل على شهادة الكفاءة المالية

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قال الرئيس التنفيذي لنادي الاتحاد، عبدالوهاب عابد، إن هناك 4 شركات رعاية للنادي، وبعضها يقدم خدمات، لكنها ليست على قميص الفريق.

وأكد “عابد”، خلال حديثه في “برنامج أكشن مع وليد” المذاع على قناة “mbc أكشن”، أن النادي سدد جزءًا كبيرًا من الديون المستحقة عليه، وسيكون قريبًا جدًا من الحصول على شهادة الكفاءة المالية.

وأضاف أن النادي يواصل حاليًا تسديد باقي الالتزامات المالية المستحقة عليه، مؤكدًا أن الإدارة تعتزم سداد الديوان في أسرع وقت ممكن للحصول على شهادة الكفاءة المالية. وفق “أخبار 24”.

مسؤول بالاتحاد: لدينا 4 شركات رعاية .. وقريبًا سنحصل على شهادة الكفاءة المالية

رياضة
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