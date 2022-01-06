نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “الجمارك” تمنع دخول أكثر من 1.8 مليون منتج مخالف للمواصفات وكفاءة الطاقة خلال عام
06/01/2022   12:42 م

“الجمارك” تمنع دخول أكثر من 1.8 مليون منتج مخالف للمواصفات وكفاءة الطاقة خلال عام

+ = -
612

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنها منعت دخول أكثر من 1.8 مليون منتج مخالف للمواصفات القياسية الإلزامية الخاصة بالسلامة وكفاءة الطاقة، وذلك خلال العام الماضي 2021، بزيادة 27% مقارنة بالعام 2020.

وأوضحت الهيئة أن المنتجات المخالفة والمعاد تصديرها خلال العام الماضي شملت (الإنارة، والثلاجات، والمكيفات، والغسالات، والنشافات، والسخانات، والإطارات)، لافتة إلى أنها كلفت مستوردي هذه المنتجات بإعادة تصديرها إلى خارج المملكة.

وأبانت أن عدد منتجات الإنارة التي جرى منع دخولها بلغت نحو 1.7 مليون منتج، فيما بلغ عدد “أجهزة التكييف، والغسالات، والنشافات، والثلاجات والسخانات” حوالي 49 ألف منتج، وبلغ مجموع “الإطارات” 105 آلاف إطار، كانت جميعها مخالفةً للمواصفات القياسية السعودية.

"الجمارك" تمنع دخول أكثر من 1.8 مليون منتج مخالف للمواصفات وكفاءة الطاقة خلال عام

وفق “أخبار 24”.

“الجمارك” تمنع دخول أكثر من 1.8 مليون منتج مخالف للمواصفات وكفاءة الطاقة خلال عام

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885192706.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.