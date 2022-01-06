“الجمارك” تمنع دخول أكثر من 1.8 مليون منتج مخالف للمواصفات وكفاءة الطاقة خلال عام

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنها منعت دخول أكثر من 1.8 مليون منتج مخالف للمواصفات القياسية الإلزامية الخاصة بالسلامة وكفاءة الطاقة، وذلك خلال العام الماضي 2021، بزيادة 27% مقارنة بالعام 2020.
وأوضحت الهيئة أن المنتجات المخالفة والمعاد تصديرها خلال العام الماضي شملت (الإنارة، والثلاجات، والمكيفات، والغسالات، والنشافات، والسخانات، والإطارات)، لافتة إلى أنها كلفت مستوردي هذه المنتجات بإعادة تصديرها إلى خارج المملكة.
وأبانت أن عدد منتجات الإنارة التي جرى منع دخولها بلغت نحو 1.7 مليون منتج، فيما بلغ عدد “أجهزة التكييف، والغسالات، والنشافات، والثلاجات والسخانات” حوالي 49 ألف منتج، وبلغ مجموع “الإطارات” 105 آلاف إطار، كانت جميعها مخالفةً للمواصفات القياسية السعودية.
وفق “أخبار 24”.