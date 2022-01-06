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جديد المحليات > “المرور” يتيح للسيدات التقديم للحصول على رخصة الأجرة العامة
06/01/2022   4:11 م

“المرور” يتيح للسيدات التقديم للحصول على رخصة الأجرة العامة

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أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم (الخميس)، إتاحة التقديم للسيدات للحصول على رخصة الأجرة العامة.

وقالت إدارة المرور، إنه يمكن للسيدات الحصول على الرخصة في عدد من مدارس تعليم القيادة بمختلف مناطق ومحافظات المملكة.

"المرور" يتيح للسيدات التقديم للحصول على رخصة الأجرة العامة

وفق “أخبار 24”.

“المرور” يتيح للسيدات التقديم للحصول على رخصة الأجرة العامة

جديد المحليات
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