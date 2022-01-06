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جديد المحليات > تعرضت سيارتهما لـ”التغريز”.. أسرة في عسير تناشد البحث عن ابنها المفقود منذ أسبوعين
06/01/2022   4:17 م

تعرضت سيارتهما لـ”التغريز”.. أسرة في عسير تناشد البحث عن ابنها المفقود منذ أسبوعين

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وجّهت أسرة المفقود عبدالله القحطاني نداء استغاثة بتكثيف عمليات البحث عن أخيهم المفقود في منطقة عسير قبل نحو أسبوعين.

وقال شقيق المفقود لـ”أخبار 24″ إن شقيقه “عبدالله” البالغ من العمر 50 عاما، خرج مع شقيقهم الأخر الذي يعاني من إعاقة إلى وادي في “تندحة” وتعرضت مركبتهم إلى التغريز قبل 13 يوماً.

وأضاف أن شقيقه لا يزال مفقوداً منذ ذلك الوقت، فيما عاد شقيقه الآخر، مبيناً أنه بعد إبلاغ الجهات الأمنية تم العثور على المركبة التي كانوا يستقلونها.

وناشد الجميع مساعدتهم في عملية البحث، وفي حال توفر أي معلومات عن مكان وجوده التواصل معهم على الرقمين (0556671194) و(0506797995)، أو تبليغ أقرب مركز للشرطة.

تعرضت سيارتهما لـ”التغريز”.. أسرة في عسير تناشد البحث عن ابنها المفقود منذ أسبوعين

جديد المحليات
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