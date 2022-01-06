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جديد المحليات > “التحالف” ينشر أدلة لوجود ميليشيا الحوثي بمعسكر السوادية
06/01/2022   4:19 م

“التحالف” ينشر أدلة لوجود ميليشيا الحوثي بمعسكر السوادية

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كشف التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم (الخميس)، عن أدلة تُثبت وجود عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية بمعسكر السوادية بمحافظة البيضاء.

وأكد أن هذه الأدلة تُثبت قيام العناصر الإرهابية بتخزين ونقل الأسلحة من المعسكر، واتخاذ المدنيين وشاحنات النقل بالجمرك المستحدث دروعاً بشرية.

يذكر أن قوات التحالف شنت، يوم أمس (الأربعاء)، ضربات جوية لمعسكر السوادية استجابة للتهديد ومبدأ الضرورة العسكرية.

وفق “أخبار 24”.

“التحالف” ينشر أدلة لوجود ميليشيا الحوثي بمعسكر السوادية

جديد المحليات
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