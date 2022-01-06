“التحالف” ينشر أدلة لوجود ميليشيا الحوثي بمعسكر السوادية

كشف التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم (الخميس)، عن أدلة تُثبت وجود عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية بمعسكر السوادية بمحافظة البيضاء.
وأكد أن هذه الأدلة تُثبت قيام العناصر الإرهابية بتخزين ونقل الأسلحة من المعسكر، واتخاذ المدنيين وشاحنات النقل بالجمرك المستحدث دروعاً بشرية.
يذكر أن قوات التحالف شنت، يوم أمس (الأربعاء)، ضربات جوية لمعسكر السوادية استجابة للتهديد ومبدأ الضرورة العسكرية.
فيديو | #التحالف ينشر بعض أدلة تواجد عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بمعسكر السوادية بمحافظة البيضاء ، وكذلك قيام العناصر الإرهابية بتخزين ونقل الأسلحة من المعسكر واتخاذ المدنيين وشاحنات النقل بالجمرك المستحدث دروعاً بشرية #الإخبارية pic.twitter.com/7gZntDHabw
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 6, 2022
وفق “أخبار 24”.