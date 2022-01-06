بعد عملية فرز واسعة.. رتال تتسلم المرحلة الأولى لمشروع سدرة الرياض

وقعت شركة رتال للتطوير العمراني اتفاقية شراكة مع شركة روشن -المطور العقاري الوطني للمناطق السكنية وإحدى الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة لتطوير وحدات سكنية ضمن المرحلة الأولى من مشروع سدرة في الرياض.
جاء ذلك بعد أن تم إجراء عملية فرز واسعة، حيث وقع الاختيار على رتال تطوير على المعايير الفنية والتجارية المحددة من روشن. إضافة إلى سجل “رتال” الحافل في تطوير الوحدات السكنية، حيث حصلت على جائزة أفضل مطور عقاري في المملكة لعامي 2019م – 2020م من الشركة الوطنية للإسكان من جهته ذكر الرئيس التنفيذي لرتال المهندس عبدالله البريكان أن هذه الشراكة تعد خطوة جيدة لرتال، حيث سنعمل مع شركة تطوير عقارية وطنية على تحقيق هدف مشترك لتلبية تطلعات التطوير العمراني ضمن منهجية رؤية 2030 في المملكة، التي تشجع على إقامة مجتمعات سكنية تهدف لتحقيق أعلى متطلبات جودة الحياة، مضيفاً أن هذه الشراكة إنجاز آخر نضيفه لقائمة إنجازاتنا في سعينا لرفع المعايير في كل مشروع تنفذه رتال.
فيما علق الرئيس التنفيذي لمجموعة روشن أ.ديفد جروفر: “لدينا التزام بالعمل عن قرب مع مطوري القطاع الخاص، ويسعدني أن نرى رتال تنضم إلينا كأول مطور عقاري متطلعين للعمل عن قرب مع جميع شركائنا في المستقبل ضمن رحلتنا الهادفة إلى تطوير مجتمعات سكنية مميزة في مختلف أنحاء المملكة”. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن مشروع سدرة يقع على مساحة أكثر من 20 مليون متر مربع ويضم أكثر من 30 ألف وحدة سكنية تتوفر فيه مختلف المرافق الحيوية من مساجد ورياض الأطفال والمدارس العامة والخاصة والمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية ومراكز التسوق وأماكن البيع بالتجزئة وغير ذلك الكثير