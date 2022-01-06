“الصناعة”: أكثر من 15 مليار ريال حجم الاستثمار في الصناعات التحويلية.. وهذه أبرز المنتجات المُصنّعة

كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن حجم الاستثمار في صناعة المنتجات التحويلية في المملكة تجاوز 15 مليار ريال بنهاية شهر سبتمبر2021م، وهو ما يشكل نسبة 1.13% من إجمالي حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي، في حين وصل عدد المصانع المختصة بالصناعات التحويلية إلى 230 مصنعًا.
وأوضح تقرير صادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية أن هذه المصانع المختصة بالصناعات التحويلية تسهم في توفير ما يقارب 10 آلاف وظيفة في مختلف المجالات الفنية والميكانيكية والإشرافية، استحوذت الكوادر الوطنية على ما نسبته 27% منها، وتعد الصناعة التحويلية نشاطًا قائمًا على معالجة المواد الخام المستخرجة من الطبيعة والمواد الزراعية والنباتية والحيوانية وتحويلها إلى شكل آخر.
وأشار إلى أن الصناعات التحويلية في المملكة تشمل نطاقًا واسعًا من المنتجات، من بينها الحلي والمجوهرات، وأدوات وأجهزة الطب والجراحة وطب الأسنان والطب البيطري، والعدسات اللاصقة، وحزم الألياف البصرية، بالإضافة إلى الدراجات، والدمى، والأراجيح، ومنصات ألعاب الرماية والعديد من المنتجات المستخدمة في الحياة اليومية، أو التي تدخل في عملية تصنيع كثير من المنتجات ذات الأهمية. وفق “أخبار 24”.
ووفقًا للتقرير؛ شكَّل عدد المصانع المختصة في إنتاج الحلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة، النسبة العظمى من المصانع المختصة بالصناعات التحويلية بنهاية سبتمبر الماضي، تليها صناعة بعض المنتجات الجاهزة مثل: تفصيل الألبسة، ومن ثم الأدوات والأجهزة الطبية.
وذكر أن حجم الصادرات لنشاط الصناعات التحويلية يتجاوز 436 مليون ريال، لافتًا إلى أبرز الدول المستقبلة لصناعات المملكة التحويلية، وهي: الولايات المتحدة الأمريكية، وبلجيكا، والسودان، والإمارات، والكويت، ومصر، والبحرين، فيما تتصدر قائمة المنتجات التحويلية التي تصدَّر إلى خارج المملكة السبائك الذهبية، وأطقم الألبسة وبالتحديد تلك المستخدمة للعمليات الجراحية، وفرش الأسنان.