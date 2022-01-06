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جديد المحليات > خلال 2021.. منع دخول 1.8 مليون منتج مخالف لمواصفات كفاءة الطاقة والسلامة.. وهذه أبرزها
06/01/2022   11:30 م

خلال 2021.. منع دخول 1.8 مليون منتج مخالف لمواصفات كفاءة الطاقة والسلامة.. وهذه أبرزها

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كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن منعها دخول أكثر من 1.8 مليون منتج مخالف للمواصفات القياسية الإلزامية الخاصة بالسلامة وكفاءة الطاقة، وذلك خلال عام 2021م، بزيادة 27% عن المنتجات المخالفة التي جرى منع دخولها خلال عام 2020م.

وأوضحت الهيئة أن المنتجات المخالفة والمعاد تصديرها شملت “الإنارة، والثلاجات، والمكيفات، والغسالات، والنشافات، والسخانات، والإطارات”، مبينة أنها كلفت مستوردي هذه المنتجات بإعادة تصديرها إلى خارج المملكة.

وأشارت إلى أن منتجات الإنارة التي جرى منع دخولها بلغت أكثر من 1.7 مليون منتج، فيما بلغت كمية “أجهزة التكييف، والغسالات، والنشافات، والثلاجات والسخانات” نحو 49.5 ألف منتج، وأكثر من 100 ألف إطار.

ونوهت بأنها تسعى من خلال هذه الإجراءات، إلى ضمان دخول السلع المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، التي يأتي في مقدمتها السلع التي تستهلك قدرًا كبيراً من الطاقة. وفق “أخبار 24”.

خلال 2021.. منع دخول 1.8 مليون منتج مخالف لمواصفات كفاءة الطاقة والسلامة.. وهذه أبرزها

جديد المحليات
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