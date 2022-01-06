“الثقافة” تُصدر دليلاً لتوثيق التراث الثقافي وأرشفته الرقمية في المملكة

أصدرت وزارة الثقافة اليوم الخميس دليل توثيق التراث الثقافي وأرشفته الرقمية في المملكة، بمبادئ توجيهية وإجراءات لحصر وتوثيق وأرشفة العناصر الثقافية، موجهة للجهات التشغيلية ذات العلاقة.
واشتمل الدليل على تعريف للتراث الثقافي، وطريقة التعامل معه وفق منهجية محددة عبر 3 مراحل، هي تحديد الأصول أو العناصر الثقافية وتصنيفها، وتقييم أهميتها، ثم التوثيق الأولي للتحقق من صحة المعلومات وترشيح العنصر الثقافي، وإعداد سجله، وأخيرا “الأرشفة الرقمية” لمحتوى العناصر الثقافية ونشره.
ويغطي نطاق الدليل التراث الثقافي المادي، مثل المعالم الأثرية، والمباني والمواقع الأثرية، والتراث الثقافي المنقول “القطع الأثرية”، والتراث الثقافي المغمور بالمياه، والمواقع الثقافية. وفق “أخبار 24”.
كما يشمل التراث الثقافي غير المادي، مثل المعارف والممارسات والتقاليد الشفهية والتعبيرات واللغة، وفنون الأداء، والممارسات الاجتماعية، والمناسبات الاحتفالية، والحِرف اليدوية والتقليدية، والعناصر الثقافية المعاصرة.
وتسعى الوزارة لتوفير مرجع يساعد الجهات على توثيق العناصر الثقافية وأرشفتها الرقمية، بخطوات محددة وواضحة تتوافق مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات، لضمان توحيد الجهود في تعريف وتوثيق التراث الثقافي السعودي.