قال الدكتور يزيد اليوسف إن التوصيات الطبية تشجع النساء الحوامل على المسارعة بالحصول على الجرعة التنشيطية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.
وأضاف اليوسف، في تصريح لـ”أخبار 24″، أن أخذ الجرعة التنشيطية من اللقاح في أي مرحلة من الحمل مهم جدًا، مبينا أنه في حال كانت مناعة السيدة الحامل منخفضة يُنصح بأخذ الجرعة الثالثة من اللقاح.
وأوضح أن 30٪ من السيدات الحوامل المصابات بكورونا تكون أعراض إصاباتهن حادة ونسبة تنويمهن بالعناية المركزة أعلى من المصابات غير الحوامل، مشيرا إلى أن احتمال الإصابة بكورونا أعلى في حالة الحمل.
وبين أن الخطر يكون كبيرا على الجنين، حيث تزيد احتمالات الوفاة المفاجئة من الشهر السادس إلى التاسع، فضلا عن زيادة احتمالات الولادة المبكرة والولادة القيصرية وتسمم الحمل ووفاة الجنين في الرحم إلى الضعف مقارنة بالحامل غير المصابة بكورونا.
وأشار إلى أن الجمعية الأمريكية للنساء والولادة أوصت بزيادة الاحترازات للحوامل والحرص على أخذ لقاح كورونا ولقاح الإنفلونزا الموسمية في أي مرحلة من مراحل الحمل وكذلك في فترة الرضاعة.
وأكد أن اللقاح -والجرعة التنشيطية- آمن تماما للحامل، وخلال فترة الرضاعة، ولا يسبب الإجهاض أو وفاة الجنين ولا يزيد نسبة التجلطات بالحمل ولا يؤثر سلبًا على الخصوبة.