الهلال يُتوج بطلاً لكأس السوبر للمرة الثالثة في تاريخه

تُوج نادي الهلال بلقب السوبر السعودي عقب الفوز على نظيره الفيصلي بنتيجة (4-3) بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل (2-2)، في المباراة التي أقيمت اليوم (الخميس) على ملعب الأمير فيصل بن فهد.
وتقدم فريق الفيصلي عقب مرور (16) دقيقة عن طريق لاعبه محمد العمري، قبل أن يضيف زميله رومان أمالفيتانو الهدف الثاني في الدقيقة (24)، فيما قلّص سالم الدوسري النتيجة للهلال بهدف في الدقيقة (40).
وشهدت الدقيقة (45+3) طرد لاعب الفيصلي تافاريس، بعد كرة مشتركة بينه ولاعب الهلال دفعت الحكم للرجوع لتقنية الفيديو وإشهار البطاقة الحمراء.
وبدأ الشوط الثاني بهجوم ضاغط من نادي الهلال، ونجح ياسر الشهراني في تسجيل الهدف الثاني لفريقه، بعد عرضية رائعة من المالي موسى ماريجا في الدقيقة 52.
وألغى حكم اللقاء هدفا ثالثا لنادي الفيصلي سجله البرازيلي جيلرمي في الدقيقة “59”، وذلك بعد العودة لتقنية الحكم المساعد “VAR”، ليستمر التعادل الإيجابي. وفق “أخبار 24”.
وأنقذ مدافع النادي الفيصلي، إيغور روسي، فرصة هدف مؤكد، بعد عرضية خطيرة من ضربة ثابتة نفذها البرازيلي ماتيوس بيريرا لاعب الهلال.
وأجرى مدرب الفيصلي تبديلًا بنزول عبدالرحمن الدوسري بدلًا من هشام فايق، في محاولة من المدرب البرتغالي لتنشيط وسط ملعبه في الدقيقة “70”.
وأضاع سالم الدوسري فرصة هدف محقق في الدقيقة 73 أمام مرمى الفيصلي، بعدما أطاح بالكرة عاليًا وهو على بعد خطوات من المرمى.
ودخل البيروفي أندريه كاريلو لتنشيط هجوم الهلال على حساب لاعب الوسط محمد كنو في الدقيقة “74” من عمر المباراة.
وأهدر بافيتمبي جوميز فرصة هدف محقق لنادي الهلال، وتصدى مصطفى ملائكة حارس الفيصلي للكرة ببراعة شديدة.
وأرسل ياسر الشهراني عرضية خطيرة في الدقيقة “88” على رأس الفرنسي جوميز، لكن الأخير سددها بعيدَا عن المرمى.
ودفع البرتغالي جارديم بمهاجمه عبدالله الحمدان في اللحظات الأخيرة من الشوط الثاني بدلًا من ياسر الشهراني صاحب الهدف الثاني.
ولجأ الفريقان لركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي، بهدفين لكل فريق، ليتوج الهلال بطلًا لكأس السوبر بنتيجة (4-3).
أهداف المباراة وركلات الترجيح |
الهلال 2 (6) × (5) 2 الفيصلي#الهلال_الفيصلي
#كأس_بيرين_للسوبر_السعودي
#قنوات_SSC pic.twitter.com/GoKHYg2yxD
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 6, 2022