وكيل الصحة يوجه نصائح لمن يصاب بالزكام بعد حصوله على جرعات التطعيم الثلاث

قدّم وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبد الله عسيري، اليوم الخميس، بعض النصائح لمن تلقى لقاح كورونا بجرعاته الثلاث ثم أصيب بالزكام.
وقال إنه إذا كان الشخص مستكملاً التحصين بجرعتين ثم حصل على جرعة تنشيطية بعد مرور 3 أشهر أو أكثر من الجرعة الثانية، ثم ظهرت عليه أعراض الزكام، فليطمئن أنه بأمان بإذن الله، من مضاعفات كورونا.
وأضاف عسيري أن الفحص في هذه الحالة لن يضيف له شيئاً، وعليه أن يتعامل مع الأعراض، سواءً كانت بسبب الإصابة بكورونا أو غيره من الفيروسات التنفسية، وعليه فقط أن يبقى في المنزل حتى تختفي الحرارة وتتحسن بقية الأعراض. وفق “أخبار 24”.