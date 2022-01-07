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جديد المحليات > لحملة الثانوية.. “الداخلية” تعلن فتح باب القبول على وظيفة “جندي فني موسيقى”
07/01/2022   10:36 ص

لحملة الثانوية.. “الداخلية” تعلن فتح باب القبول على وظيفة “جندي فني موسيقى”

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أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، فتح باب القبول والتسجيل على وظيفة “جندي فني موسيقى” رجال، لحمَلة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

وأوضحت الوزارة أنه يشترط أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، وأن يكون حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

كما تضمنت الشروط ألا يكون المتقدم قد سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية، وأن يتناسب الوزن مع الطول حسب اللائحة الطبية، وألا يكون متزوجاً من غير سعودية. وفق “أخبار 24”.

وأبانت أن استقبال طلبات القبول سيكون اعتبارًا من يوم غد (السبت)، حتى يوم الخميس المقبل، منوهة بإمكانية الاطلاع على الشروط والتقديم من خلال الرابط المخصص لذلك.

لحملة الثانوية.. “الداخلية” تعلن فتح باب القبول على وظيفة “جندي فني موسيقى”

جديد المحليات
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