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جديد المحليات > يحوي أندر المخطوطات.. “السديس” يتسلم كتاب “مكتبة المسجد النبوي تاريخ ونوادر” (صور)
07/01/2022   10:36 ص

يحوي أندر المخطوطات.. “السديس” يتسلم كتاب “مكتبة المسجد النبوي تاريخ ونوادر” (صور)

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تسلم الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن السديس، كتابا يحتوي أنفس وأندر المخطوطات بالمسجد النبوي بعنوان “مكتبة المسجد النبوي تاريخ ونوادر”.

وأبان أن الكتاب يعد خلاصة لما تحويه مكتبة المسجد النبوي من نفائس ونوادر، مضيفا أن هذه المكتبة لها دور كبير في حفظ ونشر التراث الإسلامي والمحافظة عليه.

وأكد أن مكتبات المسجد الحرام والمسجد النبوي لها فضل في حفظ النوادر من الكتب والمخطوطات التي تحمل فكر حقب من الأزمنة حملت أفكارا تنويرية وتطويرية ونفائس دينية واجتماعية كان لها دور في حفظ المعرفة.

عبدالرحمن السديس

مخطوطات

مخطوطات

وفق “أخبار 24”.

يحوي أندر المخطوطات.. “السديس” يتسلم كتاب “مكتبة المسجد النبوي تاريخ ونوادر” (صور)

جديد المحليات
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