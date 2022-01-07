“الملكية الفكرية” تنصح بهذه الأمور لضمان شراء برامج إلكترونية وأجهزة استقبال غير مُقلدة

نصح قائد فريق تحقيقات احترام الملكية الفكرية بالهيئة السعودية للملكية الفكرية، فهد آل صمع، بضرورة التأكد من بعض الأمور لضمان شراء برامج إلكترونية وأجهزة استقبال غير مُقلدة ولا تنتهك حقوق الملكية.
وقال آل صمع خلال لقائه ببرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، إنه يجب شراء تلك البرامج والأجهزة من مصدر موثوق به، والتأكد من عمل هذا المصدر بطريقة نظامية أيضاً.
ونوه إلى ضرورة الإسراع في التواصل مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية في حال وجود أي شكوك بشأن تلك المنتجات، مشيراً إلى أن الهيئة نجحت في جمع كل مجالات الملكية الفكرية تحت مظلة واحدة.
كيف تضمن أن المنتج الذي تقوم بشراءه غير مقلد ولا ينتهك حقوق الملكية الفكرية؟.. قائد فريق تحقيقات احترام الملكية الفكرية بهيئة الملكية، يُجيب#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/kAPNj0nYXf
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 6, 2022
وفق “أخبار 24”.