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جديد المحليات > “الملكية الفكرية” تنصح بهذه الأمور لضمان شراء برامج إلكترونية وأجهزة استقبال غير مُقلدة
07/01/2022   10:36 ص

“الملكية الفكرية” تنصح بهذه الأمور لضمان شراء برامج إلكترونية وأجهزة استقبال غير مُقلدة

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نصح قائد فريق تحقيقات احترام الملكية الفكرية بالهيئة السعودية للملكية الفكرية، فهد آل صمع، بضرورة التأكد من بعض الأمور لضمان شراء برامج إلكترونية وأجهزة استقبال غير مُقلدة ولا تنتهك حقوق الملكية.

وقال آل صمع خلال لقائه ببرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، إنه يجب شراء تلك البرامج والأجهزة من مصدر موثوق به، والتأكد من عمل هذا المصدر بطريقة نظامية أيضاً.

ونوه إلى ضرورة الإسراع في التواصل مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية في حال وجود أي شكوك بشأن تلك المنتجات، مشيراً إلى أن الهيئة نجحت في جمع كل مجالات الملكية الفكرية تحت مظلة واحدة.

وفق “أخبار 24”.

“الملكية الفكرية” تنصح بهذه الأمور لضمان شراء برامج إلكترونية وأجهزة استقبال غير مُقلدة

جديد المحليات
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