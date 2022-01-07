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جديد المحليات > لماذا نشعر بالبرودة هذه الأيام رغم أن الشمس في أقرب نقطة للأرض؟.. “الزعاق” يجيب
07/01/2022   10:36 ص

لماذا نشعر بالبرودة هذه الأيام رغم أن الشمس في أقرب نقطة للأرض؟.. “الزعاق” يجيب

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أوضح الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق السبب الذي يجعلنا نشعر بالبرودة الشديدة هذه الأيام، رغم أن الشمس في هذا الوقت من السنة تكون في أقرب نقطة للأرض.

وقال الزعاق وفقاً لـ “العربية”، إن الأرض تدور حول الشمس في مدار بيضاوي مرة واحدة كل عام، ولهذا فالمسافة بينهما متغيرة بالزيادة والنقصان، ففي الصيف تتزايد المسافة وفي الشتاء تتناقص.

وأضاف أن أقرب نقطة بين الشمس والأرض تسمى بالحضيض الأرضي وتكون في عز الشتاء في الرابع من يناير كأيامنا هذه، أما أبعد نقطة فتسمى بالأوج الأرضي وتكون في السادس من يوليو، وفي فصلي الربيع والخريف تتوسط المسافة بينهما.

وأشار إلى أن البعد والقرب بين الأرض والشمس ليس أساساً في الحرارة والبرودة لأنه بعد نسبيا، مبيناً أن ما يتحكم في الحرارة والبرودة هو زاوية سقوط شعاع الشمس، فتكون مائلة شتاءً وعمودية صيفاً.

ولفت إلى أن الشعاع المائل يشتت الحرارة أما الشعاع العمودي فيجمعها، مضيفاً أن يوم الثلاثاء المقبل (11 يناير) سيشهد دخول أول مواسم الشبط، ودليل ذلك ابتعاد الشمس عن الأرض.

لماذا نشعر بالبرودة هذه الأيام رغم أن الشمس في أقرب نقطة للأرض؟.. “الزعاق” يجيب

جديد المحليات
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