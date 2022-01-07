“الأرصاد” يوضح حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الجمعة)، على مختلف مدن ومحافظات المملكة، متوقعاً أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة.
وقال المركز في تقريره إن الفرصة مهيأة لتكوّن سحب ممطرة وقد تكون رعدية على أجزاء من مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على مرتفعات تلك المناطق.
وأشار إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 12-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 10-30 كم/ساعة، وشمالية شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.