رجل فقد ابنه في عملية تفجير ويرفض استلام راتبه.. والشيخ الشثري يوضح حكم ذلك المال

أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد ناصر الشثري، حكم استلام المال أو الراتب المقدم من الدولة لأسرة شخص توفي في عملية تفجير أو نحو ذلك.
جاء ذلك في سياق رد الشيخ الشثري، خلال استضافته في برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة” على سؤال من متصلة، أفادت خلاله بأن أخاها فقد ابنه في عملية تفجير ويرفض استلام الراتب المخصص له من الجهات الرسمية بحجة أنه لا يقبل عوضاً عن وفاة ابنه.
وقال الشيخ الشثري إن هذا الراتب الذي يُصرف ليس عوضاً عن فقد الابن، وإنما هو مساعدة من الجهة الرسمية لأقارب المتوفى، مضيفاً: “وبالتالي فورود الشهادة عليه لا ينتفي مع أخذ قرابته للمساعدة المالية التي تبذلها الجهات الرسمية”.
وفق “أخبار 24”.