تعرف على تفاصيل وحكام مباريات اليوم بدوري المحترفين

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم (الجمعة)، حكام مباريات اليوم الأول ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة، من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وتبدأ مباريات اليوم الأول من الجولة السادسة عشرة بمواجهة الباطن والاتفاق على ملعب نادي الباطن، عند 3:20 مساءً.
ويلتقي التعاون نظيره الحزم على ملعب مدينة الملك عبد الله (بريدة) عند 6:05 مساءً، وتُختتم مباريات اليوم بمواجهة الاتحاد أمام الفيحاء عند 7:55 مساء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (جدة).
وجاءت أسماء حكام مباريات اليوم كالتالي:
وفق “أخبار 24”.