بالفيديو.. فهد المدلج: أعتزم ترك رئاسة الفيصلي.. وسنوقع خلال أيام مع لاعب برازيلي

أكد رئيس نادي الفيصلي، فهد المدلج، أنه عاقد العزم على ترك منصبه كرئيس للنادي عقب نهاية الموسم الرياضي الحالي، والمتبقي منه قرابة الـ 4 شهور.
وأضاف “المدلج”، خلال حديثه في برنامج “الحصاد الرياضي” المذاع على قناة “24 الرياضية”، أن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين تعد من الأمور التي يركز عليها النادي في الفترة الحالية.
ونوه بأن الفريق الكروي سيحضر للمباراة المقبلة أمام نظيره الأهلي، مؤكدًا أن النادي سيوقع مع لاعب برازيلي خلال اليومين أو الثلاثة أيام المقبلة.
فهد المدلج ـ رئيس نادي الفيصلي: بعد يومين سنعلن عن التوقيع النهائي مع لاعب برازيلي
الحصاد الرياضي…@mgeed1409 pic.twitter.com/CNXurs5j0j
— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) January 6, 2022
وفق “أخبار 24”.