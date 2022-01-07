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جديد المحليات > للارتقاء بمستوى الخدمات.. مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني يدشن موقعه الإلكتروني الجديد
07/01/2022   2:44 م

للارتقاء بمستوى الخدمات.. مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني يدشن موقعه الإلكتروني الجديد

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دشن الأمين العام لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، الدكتور عبد الله الفوزان، بمقر المركز بالرياض، الموقع الإلكتروني الجديد للمركز.

ويعد موقع المركز الجديد واجهة إلكترونية لجميع برامج ونشاطات وفعاليات المركز، مستهدفاً كل شرائح المجتمع، كما يعد مرجعاً للمختصين والمهتمين في مجال الحوار، وامتداداً للأعمال التطويرية التي يقوم بها المركز في مجال تفعيل الأنظمة والمنصات الإلكترونية.

ويقدم الموقع للزوار نبذة تعريفية عن جميع نشاطات وفعاليات المركز المختلفة والمتنوعة والتي تعنى بالحوار وقيمه، كما يعرض أبرز الفعاليات التي يقيمها المركز في مختلف المجالات. وفق “أخبار 24”.

ويأتي تدشين الموقع الإلكتروني الجديد ضمن خطط المركز للارتقاء بمستوى الخدمات الإلكترونية التي يقدمها، ورفع مستوى الإنتاجية وتطويرها وتحسين الخدمات لتحقيق الأهداف المرجوة.

الدكتور عبد الله الفوزان

الدكتور عبد الله الفوزان

للارتقاء بمستوى الخدمات.. مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني يدشن موقعه الإلكتروني الجديد

جديد المحليات
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