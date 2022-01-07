خلال 2021 .. “الجمارك” تضبط أكثر من 190 مليون حبة مخدرة و37 ألف كيلوجرام من المخدرات

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم (الجمعة)، أنها ضبطت أكثر من 190 مليون حبة مخدرة و37 ألف كيلوجرام من المخدرات، وذلك خلال العام الماضي.
وأبانت أنها ضبطت أكثر من 190 مليون حبة مخدرة كان من أبرزها حبوب الكبتاجون التي شكّلت النسبة الأكبر من المضبوطات، ونحو 37 ألف كيلوجرام من المخدرات كالحشيش والهيروين والكوكايين والقات وغيرها، بالإضافة إلى ضبط أكثر من 234 ألف زجاجة من الخمور، وأكثر من 4 آلاف لتر ضُبطت كمواد سائلة من الخمور.
وأضافت أنها تمكّنت من ضبط أكثر من 3.9 مليون قطعة مغشوشة ومقلدة في إطار جهودها عبر منافذها الجمركية لإحكام الرقابة على الواردات للحد من ظاهرة الغش التجاري والتقليد. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن حجم تلك المضبوطات يكشف عن الكفاءة العالية لفرق العمل في 41 منفذًا جمركيًا تستخدم جميعها التقنيات الأمنية الحديثة والوسائل الحية “الكلاب البوليسية”، وغيرها من الأساليب التي أسهمت في الحد من خطر دخول هذه الممنوعات إلى داخل المملكة.
وأكدت أن ذلك يأتي في إطار جهودها في التصدي لمحاولات تهريب حبوب الكبتاجون والمخدرات والمواد المغشوشة والمقلدة وغيرها من الممنوعات التي تهدد أمن وسلامة المجتمع، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، من المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمديرية العامة لحرس الحدود.