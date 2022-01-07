المعيوف يكشف عن سر تذبذب مستوى الهلال

أعرب حارس مرمى نادي الهلال، عبدالله المعيوف عن سعادته البالغة، عقب الفوز على الفيصلي في نهائي كأس السوبر.
وقال المعيوف في تصريحات تلفزيونية لقنوات “SSC TV “: “دائماً ما بعد تحقيق البطولات القارية يكون الأمر متعبا، وسنفرح اليوم وسنطوي الصفحة غداً استعداداً للدوري”.
وأضاف المعيوف: “لم نظهر بالشكل المطلوب في مباراة صعبة، مباراة كؤوس ولكن حصدنا الكأس الحمدلله، وأسعدنا الجمهور وهذا ما سعينا إليه”. وفق “أخبار 24”.
وتُوج نادي الهلال بلقب السوبر السعودي عقب الفوز على نظيره الفيصلي بنتيجة (4-3) بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل (2-2)، في المباراة التي أقيمت اليوم (الخميس) على ملعب الأمير فيصل بن فهد.