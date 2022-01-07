أعرب رئيس نادي الهلال، فهد بن نافل عن سعادته عقب الفوز على الفيصلي، في نهائي كأس السوبر السعودي.
وقال بن نافل في تصريحات تلفزيونية لقنوات “SSC TV”: “إذا أخطأنا بحق الجماهير فأنا أعتذر لهم، وهم السبب الرئيسي لعودتنا للمنصات بوقفتهم مع اللاعبين والجهاز الفني”.
وأضاف بن نافل: “عملنا سري في جميع التعاقدات والمفاوضات تتم في داخل أروقة النادي وليس خارجه، وأنا حريص على حماية اللاعبين، وسنسعى لفعل كل ما هو في صالح الهلال”.
ووجه رئيس الهلال الشكر لكل الداعمين وللأمير الوليد بن طلال، مؤكدًا أنه يبحث عن تحقيق مزيد من البطولات. وفق “أخبار 24”.
وتُوج نادي الهلال بلقب السوبر السعودي عقب الفوز على نظيره الفيصلي بنتيجة (4-3) بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل (2-2)، في المباراة التي أقيمت اليوم (الخميس) على ملعب الأمير فيصل بن فهد.
فهد بن نافل – رئيس نادي #الهلال :
اذا أخطأنا بحق الجماهير فأنا أعتذر لهم، وهم السبب الرئيسي بعودتنا للمنصات بوقفتهم مع اللاعبين و الجهاز الفني… و عملنا سري في جميع التعاقدات و المفاوضات تتم في داخل أروقة النادي وليس خارجه.
#كأس_بيرين_للسوبر_السعودي
#قنوات_SSC pic.twitter.com/PFwm76PRzu
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 6, 2022