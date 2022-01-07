“التسوية الودية” بالرياض تستعيد حقوق موظف سعودي بمبلغ 4 ملايين ريال

تمكنت إدارة التسوية الودية بالرياض التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، من عقد صلح لعامل سعودي في إحدى شركات المقاولات واستعادة حقوقه المالية والتي تبلغ 4 ملايين ريال.
وأوضح المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، الدكتور محمد الحربي، أن الصلح في الدعوى كان على تسليمه أجوره المتأخرة ومكافأة نهاية الخدمة وحقوقاً مالية أخرى بسبب انتهاء عمله بالمنشأة.
وأضاف أن الصلح تم من خلال عقد جلسة افتراضية واحدة للصلح، جاءت ضمن أولى مراحل النظر في دعاوى الخلافات العمّالية، والتي يتم فيها محاولة تقريب وجهات النظر وإجراء عملية الوساطة لفض النزاع والوصول إلى حل ودي يرضي الطرفين إن أمكن، أو إحالة الدعوى للمحكمة العمّالية عن طريق المدعي خلال 21 يوم عمل من تاريخ أول جلسة. وفق “أخبار 24”.