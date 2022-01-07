“الأرصاد” تتوقع هطول أمطار على 9 مناطق قد تؤدي إلى سيول

توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة خلال الأسبوع القادم.
وأوضح أن الأمطار ستكون من متوسطة إلى غزيرة يومي الأحد والإثنين على مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية.
وأضاف أن تأثير الأمطار سيمتد يومي الإثنين والثلاثاء إلى حائل والقصيم والرياض والشرقية والمدينة المنورة والباحة.
وأشار إلى أنهلا يستبعد أن تؤدي الأمطار الغزيرة إلى جريان السيول على أجزاء من تلك المناطق.
وبين أن التوقعات الأولية تشير أيضاً إلى استمرار هطول الأمطار على المناطق المذكورة من مساء الأربعاء وحتى نهاية الأسبوع. وفق “أخبار 24”.