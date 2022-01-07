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جديد المحليات > بالفيديو.. استشاري: متحور “أوميكرون” يسبب إصابات شديدة لهذه الفئة.. ومانع وحيد لتلقي الجرعة التنشيطية
07/01/2022   7:02 م

بالفيديو.. استشاري: متحور “أوميكرون” يسبب إصابات شديدة لهذه الفئة.. ومانع وحيد لتلقي الجرعة التنشيطية

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استعرض استشاري الباطنية والأمراض المعدية، الدكتور علاء العلي، بعض المعلومات عن متحور “أوميكرون” الجديد وتأثيره على المصابين به، ودور الجرعات التنشيطية في مواجهته.

وأوضح، خلال مداخلة في برنامج “نشرة النهار” على قناة “الإخبارية”، أن “أوميكرون” يسبب إصابة شديدة لمن يعانون من مشكلات في المناعة، موضحًا أن ارتفاع نسبة المحصنين بجرعات اللقاح كان له دور كبير في عدم التأثر بظهور المتحور الجديد.

وأكد أن ارتفاع أعداد الإصابات بشكل عام لا يشكل مشكلة كبيرة في حد ذاته، مشيرًا إلى أن المهم هو أرقام المنومين في المستشفيات نتيجة الإصابات الشديدة. وفق “أخبار 24”.

وذكر أن فئات كبار السن والأشخاص الذين يعانون أمراضًا مزمنة هم الأكثر احتياجًا للجرعة التنشيطية، مؤكدًا أنه لا يوجد ما يمنع من الحصول عليها، إلا إذا كان الشخص قد عانى من أعراض الحساسية خلال إحدى الجرعتين الأوليين.

بالفيديو.. استشاري: متحور “أوميكرون” يسبب إصابات شديدة لهذه الفئة.. ومانع وحيد لتلقي الجرعة التنشيطية

جديد المحليات
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