إيقاف إقامة الحفلات والمناسبات في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

أعلنت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة، اليوم (الجمعة)، منع وإيقاف إقامة الحفلات والمناسبات على أرض المهرجان والمنطقة المحيطة به في الصياهد الجنوبية بشمال شرق مدينة الرياض.
وأكدت أن قرارها يأتي تطبيقاً للإجراءات الاحترازية المقررة من الجهات المختصة، وحمايةً للمجتمع من تفشي فيروس كورونا.
يذكر أن إدارة المهرجان فعلت، مؤخرًا، إجراءات التباعد الجسدي، وارتداء الكمامة والتأكد من الحالة الصحية عبر تطبيق “توكلنا” داخل منصة العرض الرئيسة، وفي بوابات الدخول، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. وفق “أخبار 24”.