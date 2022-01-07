نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > إيقاف إقامة الحفلات والمناسبات في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
07/01/2022   7:03 م

إيقاف إقامة الحفلات والمناسبات في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

+ = -
885

أعلنت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة، اليوم (الجمعة)، منع وإيقاف إقامة الحفلات والمناسبات على أرض المهرجان والمنطقة المحيطة به في الصياهد الجنوبية بشمال شرق مدينة الرياض.

وأكدت أن قرارها يأتي تطبيقاً للإجراءات الاحترازية المقررة من الجهات المختصة، وحمايةً للمجتمع من تفشي فيروس كورونا.

يذكر أن إدارة المهرجان فعلت، مؤخرًا، إجراءات التباعد الجسدي، وارتداء الكمامة والتأكد من الحالة الصحية عبر تطبيق “توكلنا” داخل منصة العرض الرئيسة، وفي بوابات الدخول، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. وفق “أخبار 24”.

إيقاف إقامة الحفلات والمناسبات في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885192871.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.