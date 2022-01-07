“هايكنج” وادي لجب.. مسار نوعي ينطلق غداً ضمن فعاليات “شتاء جازان”

يشهد “وادي لجب” في جازان، إقامة فعاليات “الهايكنج” غدًا (السبت)، ضمن “مهرجان شتاء جازان 22″، وذلك بمشاركة واسعة من الرياضيين وهواة المسارات النوعية عبر المنحدرات الجبلية.
وتهدف الفعالية لاستثمار الإمكانات الطبيعية والسياحية لوادي لجب بوصفة إحدى الوجهات المميزة بجازان، حيث توجد به العديد من المواقع الأثرية والإطلالات البديعة عبر الجبال.
ووادي “لجب” عبارة عن صدع وانكسار في الجزء الشرقي من جبل “القهر زهوان” التابع لمحافظة الريث التي تقع على بعد 150 كيلومترًا إلى الشمال الشرقي من مدينة جيزان، ويرجع تاريخ الوادي لعصر حدوث الانكسار الإفريقي حيث ظهرت جبال ناهضة ذات صخور شديدة الصلابة، شكلت مهبطًا لسقوط الأمطار.
ويعد وادي لجب وجهة سياحية ممتعة خاصة لعشاق الهايكنج والتسلق والسباحة في الوادي الذي يمتاز بأشجاره المعلقة التي تتدلى جذورها بين الصخور لتكون صورة طبيعية رائعة، فضلًا عن الأشجار المعمرة التي يشتهر بها الوادي. وفق “أخبار 24”.
وسيكون هناك مساران آخران ضمن فعاليات “الهايكنج”؛ في كل من جزيرة فرسان ومحافظة بيش في يومي 16 و22 من يناير الحالي.