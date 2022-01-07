بسبب عاصفة ثلجية قوية.. سفارة المملكة بواشنطن تغلق أبوابها اليوم وتدعو رعاياها لتوخي الحذر

أغلقت سفارة المملكة في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكة، أبوابها اليوم (الجمعة) بسبب الأحوال الجوية التي تشهدها العاصمة وبعض الولايات الأخرى.
وقالت السفارة في تنويه وجهته للمواطنين المقيمين والمتواجدين هناك، إن أبواب السفارة ستكون مغلقة اليوم، وإنها ستستأنف العمل الإثنين المقبل.
ودعت المواطنين في كل من واشنطن، وفرجينيا، وميريلاند، لتوخي الحيطة والحذر واتباع تعليمات السلطات المحلية، وفي حالات الطوارئ عليهم الاتصال على الأرقام المذكورة في موقع السفارة. وفق “أخبار 24”.
وتشهد واشنطن منذ يومين عاصفة ثلجية قوية، تسببت في إغلاق عدد من الطرق والممرات الجبلية بسبب كثافة الثلوج المتساقطة، وذكرت وزارة النقل بولاية واشنطن أنها تعمل على تقييم الوضع بصورة مستمرة وإصدار تحديثات بذلك.