نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المناطق > بسبب عاصفة ثلجية قوية.. سفارة المملكة بواشنطن تغلق أبوابها اليوم وتدعو رعاياها لتوخي الحذر
07/01/2022   7:03 م

بسبب عاصفة ثلجية قوية.. سفارة المملكة بواشنطن تغلق أبوابها اليوم وتدعو رعاياها لتوخي الحذر

+ = -
859

أغلقت سفارة المملكة في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكة، أبوابها اليوم (الجمعة) بسبب الأحوال الجوية التي تشهدها العاصمة وبعض الولايات الأخرى.

وقالت السفارة في تنويه وجهته للمواطنين المقيمين والمتواجدين هناك، إن أبواب السفارة ستكون مغلقة اليوم، وإنها ستستأنف العمل الإثنين المقبل. 

ودعت المواطنين في كل من واشنطن، وفرجينيا، وميريلاند، لتوخي الحيطة والحذر واتباع تعليمات السلطات المحلية، وفي حالات الطوارئ عليهم الاتصال على الأرقام المذكورة في موقع السفارة. وفق “أخبار 24”.

وتشهد واشنطن منذ يومين عاصفة ثلجية قوية، تسببت في إغلاق عدد من الطرق والممرات الجبلية بسبب كثافة الثلوج المتساقطة، وذكرت وزارة النقل بولاية واشنطن أنها تعمل على تقييم الوضع بصورة مستمرة وإصدار تحديثات بذلك. 

بسبب عاصفة ثلجية قوية.. سفارة المملكة بواشنطن تغلق أبوابها اليوم وتدعو رعاياها لتوخي الحذر

جديد المناطق
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885192873.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.