استشاري: زيادة متوقعة بإصابات “كورونا” خلال الأسابيع المقبلة.. وأعراض “أوميكرون” خفيفة على هذه الفئة

توقع استشاري الأمراض المعدية، الدكتور طارق الأزرقي، زيادة معدلات الإصابة بفيروس “كورونا” خلال الفترة المقبلة في المملكة.
وقال الدكتور الأزرقي خلال مداخلة مع برنامج “نشرة التاسعة” على قناة “الإخبارية”، إن أعداد الإصابات بفيروس كورونا بالمملكة وصلت في يوم واحد إلى 3500 إصابة، وهو ما يشير إمكانية زيادتها خلال الأسابيع المقبلة.
وأضاف أنه رغم زيادة أعداد الإصابة بالفيروس إلا أن الحالات المنومة ما زالت منخفضة، وذلك يرجع إلى وصول المملكة لمرحلة المناعة المجتمعية، مبيناً أن 24 مليون مواطن ومقيم تلقوا جرعتين على الأقل، وهو ما يكفي لمنع الإصابة الشديدة.وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن أعراض متحور “أوميكرون” خفيفة على الأشخاص الذين تلقوا الجرعة التنشيطية الثالثة، موضحاً أنه يصعب التفريق حالياً بين أعراض الإنفلونزا و”أوميكرون” بسبب دخول فصل الشتاء وتلقي اللقاح.
فيديو | استشاري الأمراض المعدية د. طارق الأزرقي: الجرعة التنشيطية ترفع المناعة ومن الصعب التمييز بين أعراض الإنفلونزا المعتادة و #أوميكرون#نشرة_التاسعة #الإخبارية pic.twitter.com/l2C4vrAyf3
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 7, 2022