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08/01/2022   8:42 ص

بالفيديو.. مختص: نرصد حالات إدمان لأشخاص بسن أقل من 12 عامًا

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أكد رئيس لجنة العلاج والتأهيل باللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، الدكتور فيصل البيشي، أنه تم رصد ارتفاع في أعداد المدمنين، وبالأخص الفئات التي تعاني أعراضًا ذهنية أو مزاجية، بسبب المنشطات وبالأخص الكبتاجون والكوكايين.

وأوضح، خلال مداخلة مع برنامج “نشرة النهار” على قناة “الإخبارية”، أن الاكتشاف المبكر للإدمان قد يكون عامل الحسم في الشفاء، مشيرًا إلى أن هناك تغيرات سلوكية وجسدية واجتماعية يمكن أن تشير إلى الإدمان.

وأبان أنه تم رصد حالات إدمان لأشخاص في سن الـ12 عامًا وأقل، مشيرًا إلى أن المواد المخدرة تختلف تبعًا للطبقات الاجتماعية والفئات العمرية.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. مختص: نرصد حالات إدمان لأشخاص بسن أقل من 12 عامًا

طب وتداوي
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