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جديد المحليات > حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت
08/01/2022   8:48 ص

حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

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توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس اليوم (السبت)، أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة، مبيناً أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار قد تكون رعدية على أجزاء من مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة.

ولم يستبعد المركز تكوّن الضباب على مرتفعات تلك المناطق.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 10-30 كم/ ساعة، وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 25-50 كم/ ساعة. وفق “أخبار 24 “.

وأضاف أن ارتفاع الموج يتراوح من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزئين الشمالي والأوسط ومتر ونصف إلى مترين ونصف قد يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-25 كم/ ساعة , وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

جديد المحليات
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