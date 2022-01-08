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رياضة > “الدغيثر”: “كنو” سيضع النصر في مشكلة.. وجمال صالح: اللاعب مُعرّض للعقوبة
08/01/2022   8:48 ص

“الدغيثر”: “كنو” سيضع النصر في مشكلة.. وجمال صالح: اللاعب مُعرّض للعقوبة

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انتقد الناقد الرياضي، عبدالعزيز الدغيثر، توقيع لاعب نادي الهلال محمد كنو مع ناديي النصر والهلال في نفس الوقت؛ كون الأمر لا يمكن حدوثه في زمن الاحتراف.

وقال الدغيثر، إن الأمر شائك ولا يصح حدوثه بدوري احترافي، مشيراً إلى أن نادي النصر سيكون لديه مشكلة إذا اتضح دفعه مبالغ مالية للاعب؛ لأنه لا يحق لأي نادٍ دفع أموال قبل سريان عقد اللاعب.

بدوره أوضح المحلل الرياضي جمال صالح خلال لقائه ببرنامج “صدى الملاعب” على قناة “”mbc، أن الخطأ الأكبر في تلك الواقعة يقع على اللاعب؛ لأنه لا يصح له الضغط على نادي الهلال من خلال التوقيع لنادٍ آخر. وفق “أخبار 24 “.

ولفت إلى أن اللاعب تسبب في مشكلة كبيرة وقد يوقع عليه عقوبة خلال الفترة المقبلة جراء الخطأ الذي ارتكبه.

 

“الدغيثر”: “كنو” سيضع النصر في مشكلة.. وجمال صالح: اللاعب مُعرّض للعقوبة

رياضة
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