متحدث “الأرصاد”: انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر بسبب موجات قادمة من الشمال

توقع المتحدث الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة إلى ما دون الصفر المئوي؛ بسبب موجات باردة قادمة من الشمال.
وقال القحطاني خلال مداخلة مع برنامج “نشرة التاسعة” على قناة “الإخبارية”، إن الحالة الماطرة التي ستشهدها المملكة ابتداءً من يوم غدٍ (الأحد) هي الثانية من حيث قوتها، مبيناً أنها ستؤثر على مجمل مناطق المملكة وتتفاوت ما بين متوسطة إلى غزيرة. وفق “أخبار 24 “.
ولفت إلى أن تأثيراتها ستكون على مناطق الرياض والشرقية ومكة المكرمة والمدينة المنورة مع وجود فرصة لجريان الأدوية، داعياً المتنزهين إلى متابعة معلومات الطقس واتباع الإرشادات التي تعلنها الجهات ذات الاختصاص.
فيديو | الأرصاد: من المتوقع أن تؤثر على معظم مناطق #المملكة موجات قادمة من الشمال تساهم في انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون درجة “الصفر” مئوية#نشرة_التاسعة #الإخبارية pic.twitter.com/8nPDLoW7DE
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) January 7, 2022