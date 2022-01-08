منها الآيس كريم.. مختص يكشف عن أفضل الأطعمة للمصابين بـ”أوميكرون”

كشف مدير معهد المناعة الذاتية في مركز سانت جوزيف الطبي الإقليمي، الدكتور بوب روبرت، عن أفضل الأطعمة التي يجب على المصابين بمتحور كورونا “أوميكرون” تناولها.
وقال روبرت وفقاً لموقع “Eat this,Not Taht”، إن الأشخاص المصابين بـ”أوميكرون” دائماً ما يشعرون بألم في الحلق لذلك يجب عليهم تناول الآيس كريم، مع الإكثار من السوائل مثل الحساء الذي يحتوي على البروتين والخضراوات.
وأضاف أن تناول المعكرونة بالصلصة أيضاً وجبة جيدة عندما تبدأ الأعراض في الاختفاء، وكذلك الخضراوات المطبوخة بكل أشكالها وأبرزها البروكلي والملفوف، إلى جانب تناول مخفوق البروتين بالفانيليا أو الشوكولاتة. وفق “أخبار 24 “.