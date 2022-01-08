“الدفاع المدني” يدعو لتوخّي الحيطة والحذر بعد توقع “الأرصاد” هطول أمطار على معظم مناطق المملكة

دعت المديرية العامة للدفاع المدني، الجميع، إلى توخّي الحيطة والحذر، وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة ابتداءً من غد (الأحد) وحتى (الثلاثاء) المقبل.
وكشف تقرير المركز الوطني للأرصاد تأثر مناطق “تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل، والقصيم، والرياض، والشرقية، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، والباحة” بأمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة قد تؤدي إلى جريان السيول.
وشدد المتحدث الرسمي للدفاع المدني، المقدم محمد الحمادي، على الجميع توخّي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، حفاظاً على سلامتهم. وفق “أخبار 24”.