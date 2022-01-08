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رياضة > انهيار في غرفة تبديل الملابس.. كواليس جديدة في تحول موقف “كنو”
08/01/2022   2:38 م

انهيار في غرفة تبديل الملابس.. كواليس جديدة في تحول موقف “كنو”

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كشفت مصادر صحفية، عن كواليس جديدة في ملف توقيع لاعب الهلال محمد كنو على عقود الانتقال إلى النصر، قبل تحول موقفه لاستقرار على البقاء مع ناديه.

وأوضحت المصادر وفقًا لـ” الرياضية”، أن نادي النصر تلقّي إشعارًا، في 3 يناير، بتسلم لجنة الاحتراف، في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عقد النادي مع محمد كنو وتوثيقِه.

وأشارت إلى أن الشركة التي تدير أعمال اللاعب ذكرت في خطاباتها تعرض اللاعب إلى ضغوط دون علم وكيله، وتخلي نفسها من التبِعات القانونية.

وأوضحت أن الشركة التي تدير أعمال اللاعب خاطبت الناديين، ولجنة الاحتراف وأكدت توقيع كنو مع النصر وتضمّن عقده شرطًا ماليًا جزائيًا قيمته 27 مليون ريال.

وجاء تغير موقف كنو بعدما انهار في غرفة تبديل الملابس وأقر أمام رئيس الهلال وفهد المفرج عضو مجلس الإدارة بأنه وقع عقدًا مع النصر.

ومن جانبه، أوصى الداعم المالي للهلال مسؤولي ناديه في الملعب بتوقيع عقد جديد مع محمد كنو، طالما كانت رغبته البقاء، وأكد لهم تحمّله التبِعات المالية كافة المترتبة على ذلك.

انهيار في غرفة تبديل الملابس.. كواليس جديدة في تحول موقف “كنو”

رياضة
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