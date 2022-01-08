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جديد المحليات > شاهد.. موقع وتصميم مسجد الملك سلمان بالعاصمة الكوبية “هافانا”
08/01/2022   2:38 م

شاهد.. موقع وتصميم مسجد الملك سلمان بالعاصمة الكوبية “هافانا”

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يواصل الصندوق السعودي للتنمية جهوده في بناء مسجد الملك سلمان في العاصمة الكوبية “هافانا “، حيث تتولى المملكة تمويله لإنشاء مسجد ومركز حضاري يخدم المسلمين في هذا البلد، الذي يصل عدد سكانه نحو 11 مليون نسمة بينهم أكثر من 20 ألف مسلم.

وتصل تكاليف المشروع نحو 9.3 ملايين دولار، ويقع على مساحة 4.3 ألف متر مربع، ويضم المسجد ضمن ملحقاته الخارجية، قاعة احتفالات ومطاعم، بالإضافة إلى مكتبة عامة ودورات مياه للعامة ومرتادي المسجد.

وأظهر مقطع فيديو نشره المواطن ثواب السبيعي صاحب حساب “سائح تيوب” على “سناب شات”، اللقطات الأولى لموقع المسجد الجديد الذي يقع في موع مميز بهافانا، واللوحة التعريفية بالمسجد، وكذلك التصميم الذي رُوعي فيه الطراز العمراني الإسلامي والهوية العمرانية للحرمين الشريفين. وفق “أخبار 24”.

وكشف “سائح تيوب” عن معاناة السكان في هذا البلد الفقير، والتي مازالت تستعمل سيارات من إنتاج الخمسينيات والستينيات والسبعينيات بسبب الحصار المفروض على البلاد، فيما لفتت إحدى الكوبيات إلى أن المملكة دعمت بلدهم الفقير بـ5 مشروعات اجتماعية، مشيرة إلى أحد المشاريع الإسكانية والخدمية التي أنشأتها المملكة.

شاهد.. موقع وتصميم مسجد الملك سلمان بالعاصمة الكوبية “هافانا”

جديد المحليات
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